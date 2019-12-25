"Ленфильм" продолжает показ фильмов "Золотого фонда"

Кино транслируют на YouTube-канале студии.

Для всех, кто продолжает самоизоляцию, "Ленфильм" разместили программу из 29 фильмов и скоро дополнят ее еще 15 кинолентами, сообщили в пресс-службе студии.

Трансляция фильма на YouTube-канале будет сопровождаться дополнительными материалами, в которых мы расскажем об авторах лент и о том, как они создавались.

Первый фильм – "Человек-амфибия" – появился в сети 13 апреля. На канале уже есть "Полосатый рейс", "Свадьба в Малиновке", "Старший сын", "Порох", "Ярославна, королева Франции" и другие ленты. С 19 мая начнут показ "Острова Сокровищ", "Шерлока Холмса" и других лент, которые уже давно полюбились всем.

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Фото: kinopoisk.ru