В ходе визита гости вместе с режиссером Ильей Северовым осмотрели музей студии, побывали в одном из павильонов и поднялись на смотровую площадку.

Делегация бразильских кинематографистов посетила киностудию "Ленфильм" в сопровождении режиссера Родриго Рибейро. Информацию предоставила пресс-служба киностудии.

В ходе визита гости вместе с режиссером Ильей Северовым осмотрели музей студии, побывали в одном из павильонов и поднялись на смотровую площадку.

Рибейро и Северов участвовали в недавнем конкурсе "Кино за 7 дней", проходившем в Казани. Бразильский режиссер занял второе место, уступив представителям Ирана. Илья Северов стал обладателем бронзовой награды.