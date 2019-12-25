Делегация бразильских кинематографистов посетила киностудию "Ленфильм" в сопровождении режиссера Родриго Рибейро. Информацию предоставила пресс-служба киностудии.
В ходе визита гости вместе с режиссером Ильей Северовым осмотрели музей студии, побывали в одном из павильонов и поднялись на смотровую площадку.
Рибейро и Северов участвовали в недавнем конкурсе "Кино за 7 дней", проходившем в Казани. Бразильский режиссер занял второе место, уступив представителям Ирана. Илья Северов стал обладателем бронзовой награды.
Ранее мы сообщили о том, что "Ленфильм" провел бесплатные кинопоказы в День российского кино.
Фото: Telegram / Киностудия "Ленфильм"
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