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Делегация бразильских кинематографистов посетила киностудию "Ленфильм"
Сегодня, 8:05
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Делегация бразильских кинематографистов посетила киностудию "Ленфильм"

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В ходе визита гости вместе с режиссером Ильей Северовым осмотрели музей студии, побывали в одном из павильонов и поднялись на смотровую площадку.

Делегация бразильских кинематографистов посетила киностудию "Ленфильм" в сопровождении режиссера Родриго Рибейро. Информацию предоставила пресс-служба киностудии.

В ходе визита гости вместе с режиссером Ильей Северовым осмотрели музей студии, побывали в одном из павильонов и поднялись на смотровую площадку.

Рибейро и Северов участвовали в недавнем конкурсе "Кино за 7 дней", проходившем в Казани. Бразильский режиссер занял второе место, уступив представителям Ирана. Илья Северов стал обладателем бронзовой награды.

 Ранее мы сообщили о том, что "Ленфильм" провел бесплатные кинопоказы в День российского кино.

Фото: Telegram / Киностудия "Ленфильм"

Теги: ленфильм, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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