"Ленфильм" проведет бесплатные кинопоказы в День российского кино

Чтобы попасть на мероприятие, необходимо зарегистрироваться заранее, так как количество мест ограничено.

Киностудия "Ленфильм" проведет день открытых дверей 27 августа. В программе — бесплатные показы лучших фильмов последних лет.

Как пишет "Петербургский дневник", зрители смогут увидеть художественные и документальные картины, многие из которых еще не были представлены широкой публике. Пять фильмов будут сопровождаться встречами с создателями, которые поделятся историями о съемках и ответят на вопросы зрителей.

Чтобы попасть на мероприятие, необходимо зарегистрироваться заранее, так как количество мест ограничено. День открытых дверей приурочен к 110-летию студии "Ленфильм" и 90-летию присвоения ей текущего названия.