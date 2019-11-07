"Ленфильм" проводит кастинг котов

Сейчас создатели картины готовятся к питчингу в Фонде кино, где они представят свой проект потенциальным спонсорам.

На киностудии "Ленфильм" проходит кастинг котов для нового фильма "Кот ученый", режиссером которого является Иван Архипов. Как сообщила "Петербургскому дневнику" пресс-служба студии, на данный момент были рассмотрены фотографии 16 котов, и на очный кастинг был приглашен один из них – Амур. Однако он оказался слишком независимым и не поддался на уговоры. Поэтому поиски подходящего кота продолжаются.

Фильм не имеет прямого отношения к творчеству Александра Пушкина. По сюжету, известный российский ученый оказывается в теле кота. Главную роль в фильме исполнит Тихон Жизневский, звезда трилогии про Майора Грома и "Бременских музыкантов" (6+).

Сейчас создатели картины готовятся к питчингу в Фонде кино, где они представят свой проект потенциальным спонсорам.

Ранее мы сообщили о том, что драма "Ленфильма" получила сразу две награды XXVl Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.

Видео: пресс-служба "Ленфильма"