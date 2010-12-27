"Ленфильм" снимет фильм про петербургскую коммуналку, в котором снимется Шнуров и Боярский

Также в фильме примут участие советская и российская актриса театра и кино Алиса Фрейндлих, певица Манижа, Александр Паль и Нина Усатова.

"Ленфильм" планирует поселить самых популярных людей Петербурга в одной коммуналке. Об этом сообщили в пресс-службе кинокомпании.

Кинолента называется "Этаж". По сюжету собственники петербургской коммуналки получают письмо от богатого незнакомца, в котором тот предлагает выкупить жилье за двойную цену.

На участие в фильме заявлены российская актриса театра и кино Алиса Фрейндлих, певица Манижа, Александр Паль, Нина Усатова, а также Сергей Шнуров и Михаил Боярский.

Отметим, что окончательного подтверждения на участие в проекте от знаменитостей пока не было. Однако, Михаил Боярский ранее заявил, что он с удовольствием примет участие в съемках фильма "Этаж".

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Фото: Старый фонд/ВК