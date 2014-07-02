Сергей Боярский прокомментировал госпитализацию отца

Сын знаменитого артиста выразил надежду, что отец скоро сможет вернуться домой.

Сегодня СМИ сообщили о госпитализации народного артиста РСФСР Михаила Боярского в Санкт-Петербурге. сын артиста, депутат Государственной Думы Сергей Боярский, Подтвердил данную информацию "Петербургскому дневнику".

По словам Сергея Боярского, причина госпитализации связана с возникшими сложностями после процедуры стентирования артерии в ноге.

Также сын знаменитого артиста выразил надежду, что отец скоро сможет вернуться домой.

Надеюсь завтра отпустят домой. Сергей Боярский, депутат Государственной Думы, сын Михаила Боярского

Ранее мы сообщили о том, что Михаилу Боярскому вручили Почетный знак "Честь и слава Санкт-Петербурга".

Фото: пресс-служба "Единой России"