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Сергей Боярский прокомментировал госпитализацию отца
Сегодня, 15:47
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Сергей Боярский прокомментировал госпитализацию отца

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Сын знаменитого артиста выразил надежду, что отец скоро сможет вернуться домой.

Сегодня СМИ сообщили о госпитализации народного артиста РСФСР Михаила Боярского в Санкт-Петербурге. сын артиста, депутат Государственной Думы Сергей Боярский, Подтвердил данную информацию "Петербургскому дневнику".

По словам Сергея Боярского, причина госпитализации связана с возникшими сложностями после процедуры стентирования артерии в ноге.

Также сын знаменитого артиста выразил надежду, что отец скоро сможет вернуться домой.

Надеюсь завтра отпустят домой.

Сергей Боярский, депутат Государственной Думы, сын Михаила Боярского

 Ранее мы сообщили о том, что Михаилу Боярскому вручили Почетный знак "Честь и слава Санкт-Петербурга".

Фото: пресс-служба "Единой России" 

Теги: михаил боярский, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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