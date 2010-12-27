"Россия – наша мать. А правительство – отчим": Гречка об отказе от выступления в Ульяновске

Гречка отказалась выступать на дне города 9 сентября, потому что билеты на концерт получат только те горожане, кто ранее проголосовал на выборах депутатов шестого созыва Законодательного собрания.

Гречка заявила, что она не будет выступать в Ульяновске на дне города, 9 сентября. Об этом певица сообщила в своих официальных аккаунтах в Соцсетях.

Время окончательно задуматься о том, что происходит в нашей стране. Россия – наша мать. А правительство – отчим заявила певица в Instagram

Оказалось, что билеты на концерт получат только те горожане, кто проголосует на выборах депутатов шестого созыва Законодательного собрания.

Также певица сообщила своим фанатам, что они все равно увидятся в Ульяновске, но уже в большом туре с презентацией нового альбома.

Отметим, что концерт, на котором должна была появиться Гречка, назывался "Голосуй и танцуй". В программе мероприятия также заявлены такие исполнители, как Джиган и ARTIK&ASTI.

Ранее мы сообщали о том, что неожиданное выступление группы ЛЁД-9 возмутило петербургских поклонников рэпа.

Фото: Гречка/ВК