"Россия – наша мать. А правительство – отчим": Гречка об отказе от выступления в Ульяновске

Гречка заявила, что она не будет выступать в Ульяновске на дне города, 9 сентября. Об этом певица сообщила в своих официальных аккаунтах в Соцсетях.
Время окончательно задуматься о том, что происходит в нашей стране. Россия – наша мать. А правительство – отчим
заявила певица в Instagram
Оказалось, что билеты на концерт получат только те горожане, кто проголосует на выборах депутатов шестого созыва Законодательного собрания.
Также певица сообщила своим фанатам, что они все равно увидятся в Ульяновске, но уже в большом туре с презентацией нового альбома.
Отметим, что концерт, на котором должна была появиться Гречка, назывался "Голосуй и танцуй". В программе мероприятия также заявлены такие исполнители, как Джиган и ARTIK&ASTI.
Ранее мы сообщали о том, что неожиданное выступление группы ЛЁД-9 возмутило петербургских поклонников рэпа.
Фото: Гречка/ВК