"!Ленэнерго" потратит 275,3 млн рублей на четыре блок-модульных убежища

Закупает четыре мобильных убежища для своих филиалов

Согласно документации, размещённой на портале госзакупок, компания "Россети Ленэнерго" намерена закупить блок-модульные убежища общей стоимостью 275,3 миллиона рублей.

Всего планируется приобрести четыре защитных сооружения для филиалов, расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Укрытия разместят на шоссе Революции (вместимость — 120 человек), в Пушкине (135 человек), в Белоострове (135 человек) и в Тихвине (90 человек).

Конструкция убежищ представляет собой сборные блок-модули, которые без труда перевозятся автомобильным, железнодорожным, морским или баржевым транспортом. При необходимости их можно быстро разобрать и смонтировать на новом месте. Внутри предусмотрены раскладные столы и стулья. Система вентиляции будет функционировать в двух режимах — подача свежего воздуха и его фильтрация. Электроснабжение обеспечивается от двух независимых источников, включая дизельный генератор.

Техническое задание устанавливает, что сооружения должны быть новыми — произведёнными не ранее 10 июня 2026 года. Предполагается, что укрытия оборудуют для защиты от воздушной ударной волны, а также для обеспечения людей всем необходимым для жизнедеятельности на протяжении двух суток.