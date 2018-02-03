Электроснабжение в Петербурге восстановлено, но не везде

В Санкт-Петербурге частично вернули электроэнергию в жилые дома.

В Санкт-Петербурге сотрудниками "Ленэнерго" восстановлена электроэнергия в Кировском, Адмиралтейском районах и на Васильевском острове. Напомним, ранее мы сообщали о том, что На юге Петербурга произошло массовое отключение электричества . Однако работы на ТЭЦ все еще продолжаются.

В пресс-службе "Ленэнерго" сообщили, что в 9.50 свет вернулся в жилые дома. Электричество восстанавливали 22 бригады в течение часа. Из-за блэкаута в компании введен особый режим работы. В настоящее время устанавливаются причины случившейся аварии.

Отметим, что ремонт на Первомайской и Василеостровской ТЭЦ все еще продолжается. Это означает, что в указаных районах свет по-прежнему отсутствует.