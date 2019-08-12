«ЛенРусСтрой»: вы можете съездить в Петербург, но в Новом Горелово будет интереснее

В новом жилом районе Ломоносовского района Ленобласти появится пешеходный бульвар с фонтанами, общественными пространствами, спортивными зонами и точками продаж уличной еды. Променад-аллею возводят в жилом комплексе «Новое Горелово», рассчитанном на 10 тысяч жителей.

50 тысяч квадратных метров жилья или тысяча квартир – уже сданы, до конца года ключи получат еще 245 новоселов – таковы первые результаты строительства комплекса "Новое Горелово". Жилой район комфорт-класса возводится на пересечении Красносельского и Волхонского шоссе. Он состоит из трёх кварталов с домами высотой от 12 до 17 этажей. До конца 2025 года в комплексе должны поселиться 10 тысяч человек.

Максим Жабин, заместитель генерального директора СК "ЛенРусСтрой":

В проекте "Новое Горелово" дом на тысячу квартир был первый, центральный для нашего ЖК. Сейчас мы доделываем благоустройство: высаживаем растения, устанавливаем дополнительные малые архитектурные формы, скамейки, мусорные баки, возможно потребуется дополнительное озеленение. Но ближе к сентябрю закончим.

Магазины, детская площадка, футбольное поле, теннисные столы и даже дорожная разметка – уже есть в Новом Горелово. На очереди спортивные и развлекательные центры, рестораны и аптеки. Совсем скоро на территории комплекса откроется еще один супермаркет и кондитерская. А в сентябре запланирован ввод детского сада на 240 мест. Через 2 года двери для 550 учеников откроет новая школа.

Максим Жабин, заместитель генерального директора СК "ЛенРусСтрой":

Я адепт системы клиентоориентированности и у меня есть четкое понимание, что сегодня строить стандарт-жилье - не значит строить плохо. Мы для себя приняли решение, что все наши проекты будут по максимуму насыщенны объектами, необходимыми для комфортной жизни людей.

Это наша гордость - наш шоу-рум. У нас сейчас часть квартир сдается с отделкой, другая без отделки. Мы создали такой проект, чтобы люди могли представить, как будет выглядеть реальная жизнь в их квартирах, -

рассказал заместитель генерального директора строительной компании.

В шоу-руме можно не только оценить качество отделки, но и увидеть свою квартиру глазами художников. Внимание заслуживает и дизайн общественных зон. На каждой лестничной площадке есть отдельное помещение для хранения колясок, велосипедов и прочего инвентаря, которое запирается на ключ.

Алексей Булдин, директор по строительству СК "Ленрусстрой":

Суть формата заключается в том, что мы скомбинировали монолитное и крупнопанельное домостроение, а также иной подход к оформлению фасадов. С помощью применения монолитного перекрытия, мы сегодня имеем совершенно иную, более гибкую квартирографию.

Сейчас параллельно с возведением жилых домов активно строится пешеходная аллея. Полукилометровая прогулочно-развлекательная зона расположится вдоль центральной оси района. К ней будут сходиться все пешеходные и велосипедные дорожки. На бульваре запроектированы площади, зеленые зоны и общественные пространства. Здесь установят фонтан, скамейки и организуют многоуровневую подсветку. А сама аллея будет выполнена из природного гранита и натурального дерева.