"Ласточка" из Выборга сломалась по пути в Петербург

Поезд приедет в Петербург с опозданием на час.

В субботу, 12 января задерживается прибытие "Ласточки" из Выборга в Петербург. Причиной назвали техническую неисправность.

По данным пресс-службы Октябрьской железной дороги, 12 января в 16:33 поезд №7510 встал на станции Рощино. Пассажиров пришлось пересадить в обычную электричку. "Ласточка" же после устранения технической неисправности отправилась с задержкой 1 час 5 минут.

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Фото: ВКонтакте/Северо-Западная ППК