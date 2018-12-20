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"Ласточка" из Выборга сломалась по пути в Петербург
Сегодня, 19:00
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TretyakovaS

"Ласточка" из Выборга сломалась по пути в Петербург

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Поезд приедет в Петербург с опозданием на час.

В субботу, 12 января задерживается прибытие "Ласточки" из Выборга в Петербург. Причиной назвали техническую неисправность.

По данным пресс-службы Октябрьской железной дороги, 12 января в 16:33 поезд №7510 встал на станции Рощино. Пассажиров пришлось пересадить в обычную электричку. "Ласточка" же после устранения технической неисправности отправилась с задержкой 1 час 5 минут.

Ранее на сайте: На Свердловской набережной столкнулись три автомобиля.

Фото: ВКонтакте/Северо-Западная ППК

Теги: новости петербурга, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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