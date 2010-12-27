"Лахта-центр" не пострадал после удара молнии

Самый крупный небоскреб в Европе не пострадал.

Руководство "Лахта центра" рассказало, что здание не пострадало после удара в него молнией. По данным специалистов, при строительстве был использован так называемый пассивный метод молниезащиты, которые не позволяет серьезно навредить объекту. В "защитный" комплекс выходит каркас башни, рамы и свайное поле.

Эксперты отметили, что пассивный метод молниезащиты заключается в том, что металлические детали передают ток на установленные колонны. Дальше разряд переходит на сваи, а после этого уходят в землю.

Напомним, что вечером 8 сентября из-за непогоды и разгулявшейся грозы в "Лахта центр" попала молния. Она ударила точно в громоотвод небоскреба.

Фото: Фото: Instagram/smile.axel