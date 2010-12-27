Вечером 17 ноября вновь стала доступна станция оранжевой линии метро "Ладожская", которую закрывали из-за бесхозного предмета. Об этом пишет "Фонтанка".
Станцию начали закрывать около 17.00. Проверка станции заняла всего 4 минуты.
В ходе проверки выяснилось, что бесхозный предмет не представляет опасности.
Сегодня, 17:24
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"Ладожскую" открыли после четырехминутной проверки
Станция оранжевой линии метро "Ладожская" открыта после проверки. Вечером 17 ноября там обнаружили бесхозный предмет.
Вечером 17 ноября вновь стала доступна станция оранжевой линии метро "Ладожская", которую закрывали из-за бесхозного предмета. Об этом пишет "Фонтанка".