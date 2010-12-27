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"Ладожскую" открыли после четырехминутной проверки
Сегодня, 17:24
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TretyakovaS
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"Ладожскую" открыли после четырехминутной проверки

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Станция оранжевой линии метро "Ладожская" открыта после проверки. Вечером 17 ноября там обнаружили бесхозный предмет.

Вечером 17 ноября вновь стала доступна станция оранжевой линии метро "Ладожская", которую закрывали из-за бесхозного предмета. Об этом пишет "Фонтанка".

Станцию начали закрывать около 17.00. Проверка станции заняла всего 4 минуты.

В ходе проверки выяснилось, что бесхозный предмет не представляет опасности.  

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Теги: метро спб , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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