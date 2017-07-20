Видео: "Квартет И" спели песню про "Аврору" в центре Петербурга

Актеры из "Квартет И" спели на Малой Садовой песню про крейсер "Аврора" в сопровождении музыкантов. Выступление связано со съемками фильма.

Петербуржцы утром наблюдали необычное выступление на Малой Садовой: участники "Квартета И" спели песню про "Аврору". Леонид Барац, Камиль Ларин, Ростислав Хаит и Александр Демидов пели песню про знаменитый крейсер в сопровождении музыкантов.

Актеров снимали камеры, так как эта сцена станет частью фильма "О чем говорят мужчины. Продолжение". Его действия будут разворачиваться в Петербурге. В фильме снимутся актеры из других картин "Квартета И". В частности, Камиль Ларин опубликовал фотографию с музыкантами "Би-2", намекнув, что они тоже участвуют в съемках.

Фото: Instagram / kamlarin, vyacheslavsuhov

Видео: Instagram / vyacheslavsuhov, oleg_kuk