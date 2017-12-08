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"Крестовский остров" закрыт

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Вечером 8 декабря закрылась станция метро "Крестовский остров". Причина - бесхозный предмет.

Вечером 8 декабря закрылась станция метро "Крестовский остров". В вестибюле был найден бесхозный предмет. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.

Станция стала недоступна для пассажиров в 20.50.

Ведется проверка.

Теги: метро спб , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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