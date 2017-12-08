Вечером 8 декабря закрылась станция метро "Крестовский остров". В вестибюле был найден бесхозный предмет. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.
Станция стала недоступна для пассажиров в 20.50.
Ведется проверка.
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"Крестовский остров" закрыт
Вечером 8 декабря закрылась станция метро "Крестовский остров". Причина - бесхозный предмет.
Вечером 8 декабря закрылась станция метро "Крестовский остров". В вестибюле был найден бесхозный предмет. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.