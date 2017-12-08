"Крестовский остров" закрыт

Вечером 8 декабря закрылась станция метро "Крестовский остров". Причина - бесхозный предмет.

Вечером 8 декабря закрылась станция метро "Крестовский остров". В вестибюле был найден бесхозный предмет. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.



Станция стала недоступна для пассажиров в 20.50.



Ведется проверка.



