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"Крестовский остров" закрыли на вход из-за футбольных фанатов
Сегодня, 19:08
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TretyakovaS
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"Крестовский остров" закрыли на вход из-за футбольных фанатов

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Вечером 21 сентября станция фиолетовой линии "Крестовский остров" была закрыта на вход. Причина - огромное количество футбольных фанатов.

Как сообщает пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен", в 18:56 стала недоступна станция фиолетовой линии "Крестовский остров". Ее закрыли на вход из-за огромного числа футбольных фанатов.

Напоминаем, 21 сентября в 20:00 начинается матч 1/16 финала Кубка России "Динамо СПб"-"Зенит".

Теги: метро спб , новости петербурга , новости спб , футбол
Категории: Новости СПб

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