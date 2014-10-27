"Крестовский остров" закрыли на вход из-за футбольных фанатов

Вечером 21 сентября станция фиолетовой линии "Крестовский остров" была закрыта на вход. Причина - огромное количество футбольных фанатов.

Как сообщает пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен", в 18:56 стала недоступна станция фиолетовой линии "Крестовский остров". Ее закрыли на вход из-за огромного числа футбольных фанатов.



Напоминаем, 21 сентября в 20:00 начинается матч 1/16 финала Кубка России "Динамо СПб"-"Зенит".