Станция "Крестовский остров" полностью открыта для пассажиров

Станцию фиолетовой линии "Крестовский остров" открыли для пассажиров на вход.

Как сообщает "Фонтанка", станция "Крестовский остров" вновь стала доступна для пассажиров.



Напоминаем, в 18.30 вход на станцию закрыли из-за большого наплыва футбольных болельщиков, которые спешили на матч второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. Доступна станция стала в 19.26.