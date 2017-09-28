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Станция "Крестовский остров" полностью открыта для пассажиров

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Станцию фиолетовой линии "Крестовский остров" открыли для пассажиров на вход.

Как сообщает "Фонтанка", станция "Крестовский остров" вновь стала доступна для пассажиров.

Напоминаем, в 18.30 вход на станцию закрыли из-за большого наплыва футбольных болельщиков, которые спешили на матч второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. Доступна станция стала в 19.26.

Теги: метро , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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