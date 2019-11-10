В Кремле назвал лидеров и аутсайдеров среди губернаторов по уровню доверия

Для этого была введена система KPI.

В Кремле назвали уровень доверия населения среди глав регионов. Об этом сообщает РБК.

В пятерку лидеров по уровню доверия губернаторам вошли Ингушетия, Курганская и Курская области. В пятерку худших - Архангельская, Еврейская автономная, Иркутская области, Республика Коми и Красноярский край. Работу кремлевских и региональных чиновников оценивают одинаково.

Итоги работ глав региона подвел замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Для этого была введена система KPI, которая учитывает ключевые показатели деятельности чиновников.

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