"Космос" из сериала Бригада теперь читает реп про колбасу

Дмитрий Дюжев снялся в рекламе производителя колбас. Произведение называется "Колбасный хайп".

Дмитрий Дюжев зачитал реп о колбасе. Такое новое амплуа актер примерил для рекламы колбасы.

Космос, как же тебя жизнь помотала...﻿, пишет один из поклонников Дюжева под видео

На кадрах клипа мы можем видет все атрибуты успешного музыкального исполнителя. И синюю подсветку, как в клипе Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий", и волосы- косички, как у самых востребованных реперов. Дюжев даже предстал в образе Григория Лепса, который стреляет из колбасы, как из автоматов!

Напомним ,что Дмитрий Дюжев этой осенью сыграет самого Петра I в исторической драме "Тобол", которую сняли по роману Алексея Иванова "Несчастье".

Фото: Мясницкий ряд/ YouTube