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"Космос" из сериала Бригада теперь читает реп про колбасу
Вчера, 23:09
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IRINA_CHALKINA
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"Космос" из сериала Бригада теперь читает реп про колбасу

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Дмитрий Дюжев снялся в рекламе производителя колбас. Произведение называется "Колбасный хайп".

 Дмитрий Дюжев зачитал реп о колбасе. Такое новое амплуа актер примерил для рекламы колбасы. 

Космос, как же тебя жизнь помотала...﻿, пишет один из поклонников Дюжева под видео 

На кадрах клипа мы можем видет все атрибуты успешного музыкального исполнителя. И синюю подсветку, как в клипе Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий", и волосы- косички, как у самых востребованных реперов. Дюжев даже предстал в образе Григория Лепса, который стреляет из колбасы, как из автоматов!

Напомним ,что Дмитрий Дюжев этой осенью сыграет самого Петра I в исторической драме "Тобол", которую сняли по роману Алексея Иванова "Несчастье".

Фото: Мясницкий ряд/ YouTube

Теги: музыка
Категории: Лента новостей Новости России Культура Музыка

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