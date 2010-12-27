"Космос" из сериала Бригада теперь читает реп про колбасу

Дмитрий Дюжев зачитал реп о колбасе. Такое новое амплуа актер примерил для рекламы колбасы.
Космос, как же тебя жизнь помотала..., пишет один из поклонников Дюжева под видео
На кадрах клипа мы можем видет все атрибуты успешного музыкального исполнителя. И синюю подсветку, как в клипе Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий", и волосы- косички, как у самых востребованных реперов. Дюжев даже предстал в образе Григория Лепса, который стреляет из колбасы, как из автоматов!
Напомним ,что Дмитрий Дюжев этой осенью сыграет самого Петра I в исторической драме "Тобол", которую сняли по роману Алексея Иванова "Несчастье".
Фото: Мясницкий ряд/ YouTube