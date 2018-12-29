  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Коробка с тортом затормозила движение на Невском проспекте
Сегодня, 10:07
332
Alena_Zinovieva

Коробка с тортом затормозила движение на Невском проспекте

0 0

Потенциальную опасность охраняет полиция.

Утром 16 января движение транспорта на Невском проспекте затормозила коробка из кондитерского магазина. Предположительно, торт не доехал до именинника и выпал из авто посреди проезжей части. В сети появились фотографии с места происшествия.

Коробка из-под торта с неизвестным содержимым оставлена напротив дома №54 по Невскому проспекту, неподалеку от пересечения с Садовой улицей. Потенциально опасную вещь охраняет полиция. Машина ДПС припаркована в крайней левой полосе в сторону площади Восстания. Кондитерская, из которой, предположительно, вынесли коробку, находится в 400 метрах от места происшествия.

Ранее мы писали, что на Финляндском проспекте столкнулись грузовик и Хендай.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Все новости района
Теги: затор на дороге, коробка с тортом, потенциально опасная находка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Оставить комментарий