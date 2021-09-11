На Камышовой улице не смогли поделить дорогу две иномарки

На участке, где произошла авария, образовалась пробка.

Сегодня, 24 сентября, на Камышовой улице столкнулись две иномарки. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис".

Дорогу не смогли поделить белый седан Hyundai и серый внедорожник Mitsubishi. Как рассказали очевидцы, водитель легкового авто не смог справиться с управлением и влетел в боковую часть второй машины, когда выезжал из переулка.

В результате случившегося в районе Камышовой улицы образовалась пробка. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее на Piter.tv: на трассе "Кола" пассажир иномарки погиб во время столкновения с грузовиком.

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург