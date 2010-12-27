Россияне смогут забирать посылки без паспортов и извещений‍

Время выдачи посылок с помощью новой технологии сократится в 5 раз.

Россияне теперь смогут забирать заказные письма и посылки без паспорта и извещений. Как сообщили "Известиям" в "Почте России", для этого граждане должны завести электронную подпись.

Время выдачи посылок с помощью этой технологии сократится в пять раз. Эксперты считают электронную подпись удобной и отмечают, что в мировой практике такой еще нет. Однако, по их мнению, ее безопасность необходимо усилить.

Новое правило касается всех отправлений, которые не требуют оплаты. Для этого россиянам нужно будет завести собственную электронную подпись: в почтовом отделении или заполнив регистрационную форму на сайте. Пресс-служба "Почты России"

При получении посылки нужно будет назвать оператору свои данные или трекинг-номер отправления. По этому номеру сотрудник отделения найдет его в базе. Далее клиент называет номер телефона. На него оператор отправляет код подтверждения. Получателю придет SMS в приложении почты с кодом подтверждения, который нужно назвать оператору для получения посылки.

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