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Исаакиевский собор возобновил богослужения
Сегодня, 11:18
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ruzannar

Исаакиевский собор возобновил богослужения

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Вход в храм для прихожан был закрыт с 28 марта.

Сегодня утром, 19 июля, в Северной столице возобновились ежедневные богослужения в Исаакиевском соборе. Как отметил протоиерей Алексей Исаев, проведены  все дезинфекционные меры: прихожанам на входе раздают маски, перчатки, измеряют температуру. Также учитывается социальная дистанция: число посетителей в храме должно быть из расчета один человек на 4 квадратных метра. 

Напомним, что вход для прихожан на богослужения был закрыт с 28 марта. Такая мера была принята из-за ограничений, введенных из-за коронавируса. На несколько дней раньше, чем участие в богослужениях, для петербуржцев стала доступна колоннада Исаакиевского собора: она была открыта уже 16 июля.

Ранее мы сообщили, что петербуржцам напомнили, что Исаакиевский собор начнет принимать посетителей с 19 июля.

Фото: Piter.tv

Теги: богослужения спб, гмз исаакиевский собор, снятие органичений
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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