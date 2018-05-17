Исаакиевский собор возобновил богослужения

Вход в храм для прихожан был закрыт с 28 марта.

Сегодня утром, 19 июля, в Северной столице возобновились ежедневные богослужения в Исаакиевском соборе. Как отметил протоиерей Алексей Исаев, проведены все дезинфекционные меры: прихожанам на входе раздают маски, перчатки, измеряют температуру. Также учитывается социальная дистанция: число посетителей в храме должно быть из расчета один человек на 4 квадратных метра.

Напомним, что вход для прихожан на богослужения был закрыт с 28 марта. Такая мера была принята из-за ограничений, введенных из-за коронавируса. На несколько дней раньше, чем участие в богослужениях, для петербуржцев стала доступна колоннада Исаакиевского собора: она была открыта уже 16 июля.

Ранее мы сообщили, что петербуржцам напомнили, что Исаакиевский собор начнет принимать посетителей с 19 июля.

Фото: Piter.tv