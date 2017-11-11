"Имейте в виду, что Путин - не Россия": Собчак дала интервью CNN

Собчак заявила в интервью с CNN, что Путин - не Россия.

Ксения Собчак опубликовала в свой Instagram отрывок из интервью с CNN, которое она дала накануне поздно вечером. Причиной публикации послужили СМИ, которые переиначили фразу Собчак. Сообщалось, что Ксения поддерживает антироссийские санкции.

"Специально для плохо понимающих по-английски мы сделали русские субтитры. Обращаясь к американской аудитории, я сказала дословно следующее: "Имейте в виду, что Путин - не Россия. Россия большая, и многие не поддерживают его политику. Одно дело, когда наказываются олигархи из окружения Путина. И эти санкции - правильная вещь, я их поддерживаю. Совсем другое - когда, например, студенты не могут получить американскую визу. И вообще почему простые россияне должны отвечать за действия человека, которого они не поддерживают и который не позволяет честным выборам состояться?" Я готова еще и еще раз повторить это в любом месте. И для любой аудитории. Я против коллективной ответственности. Любое наказание, любые санкции должны быть персональными. И я не вижу ничего плохого в том, что в Америку например запрещают въезд очередному коррупционеру или вору, который тут на канале "Россия" публично унижает американцев, а на следующий день летит на свою виллу в Майами. Но я против того, чтоб от этих санкций страдали миллионы простых россиян, которые сейчас не могут получить американскую визу, не могут встретиться с родней, которые страдают от отсутствия нормальных лекарств. Я против коллективной вины. Вина лежит не на русском народе, а на маленькой группе лиц. Им и отвечать!" - пояснила в своем блоге Собчак.

Видео: Instagram - xenia_sobchak