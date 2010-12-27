«Идите в актеры, только если не можете без этого жить» – Нонна Гришаева на творческой встрече ответила на вопросы молодежи

Гостьей образовательный проекта «Lifehack, или вход по приглашениям» стала актриса театра и кино Нонна Гришаева. «Источники вдохновения и издержки профессии» – так она сама обозначила тему встречи. Артистка рассказала о своем творческом пути и дала советы начинающим актерам.

Родители Нонны Гришаевой сразу смирились, что в семье растет артистка. Педагоги в ее родном городе Одессе говорили, что девочке обязательно нужно поступать в Москве. Правда, стоило ее маме увидеть общежитие, как начинающую артистку сразу увезли обратно домой. Не прошло и года, как преподаватели одесского музыкального училище вновь отправили Нонну в столицу. В этот раз уже насовсем.







С того времени Нонна сыграла более, чем в 50 фильмах и сериалах, приняла участие в десятках телепроектов, получила звание Заслуженной артистки России.



Две самые любимые роли актрисы в фильмах "Служу советскому союзу" и сериале "Непридуманная жизнь". Во многом благодаря тому, что обе снимались в Петербурге.



"Я не скрываю, что Питер люблю гораздо больше Москвы. Душа лежит к этого городу, архитектуре. Если бы я родилась в 19 веке, то жила именно здесь" – признается Нонна.





Съемки в "Непридуманной жизни" стали для актрисы самыми сложными в карьере. У роли был большой диапазон от всеми любимой звезды до умирающей никому ненужной алкоголички. И если эту роль Нонна Гришаева вспоминает с трепетом, то о съемках в "Первом ударе" с улыбкой. Пробы на этот гонконгский боевик Нонна проходила на 3 месяце беременности и не особо надеялась на успех. Актриса была уже на 5-ом месяце, когда сам Джеки Чан утвердил ее на роль. Беременность приходилось скрывать. Правда раскрылась, когда ее героиня Наташа должна была выполнить сложный трюк. Режиссер Стэнли Тун вышел из положения: надел на себя тулуп и шапку-ушанку актера, игравшего сотрудника КГБ и сам помог Нонне выполнить трюк. Правда, премьеру фильма посетить ей так и не удалось, тогда Нонна была уже на 9-ом месяце.



По словам актрисы, главное для начинающего актера – найти своего мастера. Не опираться на учебное заведение, а только на то, какой художественный руководитель будет у курса. Также важно при поступлении продумать свою программу. И лирика, и басня, и проза – все должно быть разнообразным.





"Идти в эту профессию нужно только тогда, когда на тысячу процентов уверен, что ты не можешь без этого жить. Если кажется, что это просто прикольно быть артистом, тогда не стоит. Театры переполнены, а выпускников каждый год все больше и больше и им некуда идти. Это огромная проблема нашего театрального сообщества".



Главное для Нонны Гришаевой, посвящать себя всего делу. Многие талантливые знакомые актрисы не добились успеха, потому что недостаточно работали. Переживать из-за излишнего волнения также не стоит, именно благодаря ему актер остается актером.

Полина Резникова