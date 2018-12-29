"Христос в темнице" появится с 16 января в "Манеже"

Выставка включает в себя 30 экспонатов на определенный библейский сюжет.

В центральном-выставочном центре "Манеж" с 16 января открывается выставка, получившая название "Христос в темнице". Более 15 российских музеев предоставили для экспозиции религиозные скульптуры по сюжету о распятии сына Божьего.

Напомним, что согласно Библии, Иисус находился в заточении перед тем, как его направили на гору Голгофа. Чаще всего спасителя изображают спящим и в терновом венке.

В общей сложности на выставке зрители смогут увидеть 30 вариаций данного события. Среди заявленных участников - работы из "Русского музея", "Третьяковской галереи" и прочих художественных и культурных учреждений.

Фото: Pixabay.com