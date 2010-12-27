"Ходивший по рукам" автомобиль отыскали в Ленобласти

В Петербурге сотрудники полиции раскрыли кражу автомобиля, который за неделю сменил пять "владельцев".

В Петербурге полицейские раскрыли кражу автомобиля, который за неделю пять раз сменил "хозяина". Об этом сообщает "78".

Автомобиль Audi Q7 был похищен в Приморском районе Петербурга. Найти его удалось лишь через неделю, так как на месте преступления отсутствовала камера видеонаблюдения.

Было установлено, что за семь дней машина меняла хозяев пять раз. Личности всех тех, кому перепродали автомобиль, удалось установить. "Владельцев" оперативно опросили. Подозреваемый был задержан, а автомобиль вернулся к настоящему владельцу.