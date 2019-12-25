"Хлеб" в А2 Green Concert

Рэперы презентуют новый альбом "Звезды".

В воскресенье, 27 сентября, в A2 Green Concert пройдет большой концерт одного из самых популярных коллективов, выступающих в жанре сатирического рэпа - группы "Хлеб".

Музыканты представят песни с новой пластинки "Звезды" и всеми любимые старые треки.

Напомним, что "Хлеб" успели выступить на шоу "Вечерний Ургант", создать коллаборацию с Serebro и продолжают ставить дерзкие эксперименты, не останавливаясь на достигнутом.

Цена билетов – от 1 400 рублей.

Фото: versiya.info