  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
"Хлеб" в А2 Green Concert
27 сентября, 19:00
711
lizapoluda

"Хлеб" в А2 Green Concert

0 0

Рэперы презентуют новый альбом "Звезды".

В воскресенье, 27 сентября, в A2 Green Concert пройдет большой концерт одного из самых популярных коллективов, выступающих в жанре сатирического рэпа -  группы "Хлеб".

Музыканты представят песни с новой пластинки "Звезды" и всеми любимые старые треки.

Напомним, что "Хлеб" успели выступить на шоу "Вечерний Ургант", создать коллаборацию с Serebro и продолжают ставить дерзкие эксперименты, не останавливаясь на достигнутом.

Цена билетов – от 1 400 рублей.

Фото:  versiya.info

Теги: a2 concert green, концерт, хлеб
Категории: Куда сходить в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии