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Станция "Гражданский проспект" открыта

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Станция "Гражданский проспект" больше часа была недоступна для входа пассажиров. На данный момент станция открыта.

Станция "Гражданский проспект", закрывшаяся вечером 1 ноября из-за бесхозного предмета, вновь доступна для входа пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.

Станцию открыли в 21.43. 

Коробка, оставленная в вестибюле, опасности не представляла.  

Теги: метро спб , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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