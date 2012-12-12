Станция "Гражданский проспект", закрывшаяся вечером 1 ноября из-за бесхозного предмета, вновь доступна для входа пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.
Станцию открыли в 21.43.
Коробка, оставленная в вестибюле, опасности не представляла.
Сегодня, 21:53
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Станция "Гражданский проспект" открыта
Станция "Гражданский проспект" больше часа была недоступна для входа пассажиров. На данный момент станция открыта.
Станция "Гражданский проспект", закрывшаяся вечером 1 ноября из-за бесхозного предмета, вновь доступна для входа пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.