Вечером 3 марта станцию метро "Гражданский проспект" открыли после проверки. Об этом сообщает пресс-служба петербургского метро.
Проверка продлилась час. Пассажиров стали пускать на станцию в 19:31.
Станция работает в штатном режиме.
Опасных предметов обнаружено не было.
Вечером 3 марта станцию метро "Гражданский проспект" открыли после проверки. Об этом сообщает пресс-служба петербургского метро.
Проверка продлилась час. Пассажиров стали пускать на станцию в 19:31.
Станция работает в штатном режиме.
Оставить комментарий