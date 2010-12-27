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"Гражданский проспект" открыли после проверки
Сегодня, 19:46
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TretyakovaS

"Гражданский проспект" открыли после проверки

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Опасных предметов обнаружено не было.

Вечером 3 марта станцию метро "Гражданский проспект" открыли после проверки. Об этом сообщает пресс-служба петербургского метро.

Проверка продлилась час. Пассажиров стали пускать на станцию в 19:31. 

Станция работает в штатном режиме. 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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