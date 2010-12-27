Опасных предметов обнаружено не было.

Вечером 3 марта станцию метро "Гражданский проспект" открыли после проверки. Об этом сообщает пресс-служба петербургского метро.

Проверка продлилась час. Пассажиров стали пускать на станцию в 19:31.

Станция работает в штатном режиме.