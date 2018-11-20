"Горячие" линии по вопросам уборки снега в Ленобласти работают круглосуточно

Претензии по уборке дорог можно обсудить с диспетчером ГКУ "Ленавтодор" по номеру телефона 8(812)251-42-84.

В Ленинградской области осуществляется круглосуточная работа колл-центров по уборке снега с дорожных покрытий, улиц, переулков, придомовых территорий, а также оказании консультации по вопросам перебоев в электроснабжении и их устранению. Об этом сообщает информационное агентство "Ivyborg.ru".

О нештатной ситуации на федеральной трассе можно сообщать в круглосуточную диспетчерскую службу ФКУ Упрдор "Северо-Запад" по телефону 8 (812)405-08-60.

Если же у вас имеются какие-либо претензии по уборке снега с дорог регионального назначения, то сообщить о них можно диспетчеру на линии ГКУ "Ленавтодор" по номеру телефона 8(812)251-42-84.

За уборку улиц городов и поселений 47 региона отвечают муниципальные службы. Тогда как убрать дворы многоквартирных домов и очистить крыши от сосулек должны УК и ТСЖ. В случае претензий к качеству уборки, следует обратиться непосредственно в компанию, обслуживающую дом, или районную диспетчерскую службу.

Источник: информационное агентство "Ivyborg.ru"