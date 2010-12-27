"Горьковскую" закроют с 12 марта на ремонт эскалатора

В Петербурге станция метро "Горьковская" будет недоступна для пассажиров из-за ремонта.

В Петербурге начнут ремонировать эскалатор на станции метро "Горьковская". В связи с этим изменится режим работы наземного вестибюля.

Пресс-служба петербургского метрополитена сообщает, что с 12 марта по 7 мая в будние дни с 08.10 до 09.50 доступ на станцию "Горьковская" будет закрыт. А с 17.00 до 19.00 – ограничен.

Однако, для удобства петербуржцев "Пассажиравтотранс" усилит график работы автобусов. Таким образом, по будням с 7.00 до 9.00 утра организация введет дополнительные рейсы на маршрутах №46 и № 9.

Отметим, что на маршруте №49 интервал движения в обоих направлениях сократится с 15 до 10 минут. Интервал движения автобусов №46 в направлении от Белоостровской улицы уменьшится с 12 до 8 минут.