"Голосуйте по любви": пары целуются у избирательных участков в Петербурге

В Санкт-Петербурге выборам посвятили романтичный флешмоб.

Россияне проявляют необычный подход к участию в выборах. Так, ранее на избирательных участках в Северной столице были замечены зебра и поющий бюллетень. В Тюмени свой выбор сделал герой фильмов про "Железного человека", в Рязанской области голосовать пришел человек в водолазном костюме и ластах. В Красноярске был замечен мужчина в костюме царя, а в Ялте - конь в пальто.

А в последний день голосования у избирательных участков Северной столицы можно было наблюдать целующихся молодых людей. Как стало известно Piter.TV, такой необычный флешмоб для привлечения горожан на избирательные участки придумала партия "Новые люди".

Одним из первых во флешмобе принял участие заместитель председателя партии Александр Даванков. На фотографии он не только целует жену, но и держит в руках часы, чтобы продемонстрировать - времени на выбор осталось не так уж много.

Уверены: если и голосовать, то только по любви! И если вы думали, что выборы и поцелуи не сочетаются, то мы готовы кардинально изменить ваше мнение на этот счет. Таким образом мы призываем всех прийти на избирательные участки. Сегодня - последний день, когда вы можете сделать важный выбор, который определит курс нашей страны на ближайшие пять лет, - отметил Александр Даванков.

К акции уже присоединялись другие молодые люди. Они целуются и делают селфи у разных УИКов Петербурга. Тем временем, до закрытия избирательных участков в городе остается менее четырех часов.

По данным Горизбиркома, на 12:00 19 сентября явка на выборах в Государственную думу РФ в Петербурге составила 23,4%, а в Законодательное собрание города – 21,8%.