В "Газпроме" предупредили о низких запасах газа в Европе

В апреле в подземные хранилища газа Европы и Турции в апреле закачали 33,6 млрд куб. м., что значительно меньше, чем в предыдущие годы.

В апреле в подземные хранидлища газа Европы и Турции в апреле заказчали 33,6 млрд кубометров, что значительно меньше,чем в предыдущие годы.

Как заявила зампредседателя правления "Газпрома" Елена Бурмистрова на пресс-конференции 20 мая, в Европе сохраняется низкий уровень запасов топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ). Она заявила, что сейчас есть острая необходимость пополнения запасов.

Елена Бурмистрова подчеркнула, что в ПХГ Европы и Турции в апреле закачали 33,6 млрд кубических метров сырья. Это значительно меньше, чем в предыдущие годы.

"Европейские страны до сих пор никак не могут сократить значительное отставание в объемах закачки газа в подземные хранилища Европы, опустевшие после холодной зимы", — отметила Елена Бурмистрова.

Она опровергла информацию об искусственном поддержании высоких цен в Европе из-за ограничения поставок газа через Украину.

Фото: ВКонтакте / Газпром