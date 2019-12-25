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В "Газпроме" предупредили о низких запасах газа в Европе
Сегодня, 16:37
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shuwioll

В "Газпроме" предупредили о низких запасах газа в Европе

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В апреле в подземные хранилища газа Европы и Турции в апреле закачали 33,6 млрд куб. м., что значительно меньше, чем в предыдущие годы. 

В апреле в подземные хранидлища газа Европы и Турции в апреле заказчали 33,6 млрд кубометров, что значительно меньше,чем в предыдущие годы. 

Как заявила зампредседателя правления "Газпрома" Елена Бурмистрова на пресс-конференции 20 мая, в Европе сохраняется низкий уровень запасов топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ). Она заявила, что сейчас есть острая необходимость пополнения запасов. 

Елена Бурмистрова подчеркнула, что в ПХГ Европы и Турции в апреле закачали 33,6 млрд кубических метров сырья. Это значительно меньше, чем в предыдущие годы. 

"Европейские страны до сих пор никак не могут сократить значительное отставание в объемах закачки газа в подземные хранилища Европы, опустевшие после холодной зимы", — отметила Елена Бурмистрова. 

Она опровергла информацию об искусственном поддержании высоких цен в Европе из-за ограничения поставок газа через Украину. 

Фото: ВКонтакте / Газпром

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Категории: Новости России, Лента новостей,

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