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"GONZO+1": ONE LOVE FEST и POMPEYA о новогоднем похмелье

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Как прошел ONE LOVE FEST, и как группа POMPEYA отметила Новый год - смотрите в свеженьком выпуске "GONZO+1".

2019 год начался с отличной музыки, которую городу с любовью подарил Порт Севкабель, где на протяжении двух дней проходил музыкальный фестиваль ONE LOVE FEST.

В лайн-апе почти все актуальные музыкальные коллективы и артисты, а помимо музыкальной части здесь можно найти маркет выходного дня, стрит-фуд на любой вкус, и если этого покажется мало, то в дополнение, ко всему перечисленному - каток у моря с прекрасным видом.

Чем был интересен ONE LOVE FEST в этом году, как петербуржцы отметили праздники, и почему вокалист POMPEYA назвал свой новый клип скучным - все в нашей музыкальной видео-рубрике. 

Видео и фото: Piter.TV

 

Теги: gonzo, one love fest, pompeya
Категории: Лента новостей,

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