"Форрест Гамп" признан самым популярным фильмом 1990-х годов

Исследование было проведено телекоммуникационной компанией Frontier Communications

Её сотрудники провели исследование в сотне стран мира и установили, какие фильмы 1990-х годов наиболее часто ищут с помощью поисковых систем.

На первом месте оказался "Форрест Гамп" (1994), на втором – "Один дома", на третьем – "Парк Юрского периода" (1993). В десятку также вошли "Привидение" (1990), "Титаник" (1999), "Люди в черном" (1997), "Король Лев" (1994), "Аладдин" (1992), "Терминатор 2: Судный день" (1991) и "Армагеддон" (1998).

Фильм "Форрест Гамп", вышедший на широкие экраны в 1994 году, был снят по одноимённому роману Уинстона Грума (1986) и до сих пор считается одной из лучших работ режиссера Роберта Земекиса. От лица главного героя, слабоумного и безобидного, но в то же время благородного и открытого людям, рассказывается история его необыкновенной жизни, в которой ему доводится побывать и известным спортсменом, и героем войны, и успешным бизнесменом.

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