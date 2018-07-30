Столкновение катера с Благовещенским мостом на Дне ВМФ попало на видео

У военных нет сведений о произошедшем.

Очевидцы заметили проблемы с одним из катеров, шедшим по Неве во время проведения военно-морского парада в честь ВМФ России. По сведениям петербуржцев, судно не вписалось в конструкцию моста и столкнулось с препятствием. Инцидент произошел с десантным судном типа "Серна". Пострадавшей переправой оказался Благовещенский мост.

Однако, в Министерстве обороны опровергли факт происшествия. По информации от представителей ведомства в Западном военном округе, случая проблем с передвижением катера не зафиксировано. В тоже время, журналистам на видео удалось поймать момент, который службы признают "фейковым".

На записи заметно, что катер зацепил основу моста. Моряки на судне потеряли равновесие из-за удара о препятствие.

Фото и видео: канал RT