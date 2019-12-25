"Евпатия Коловрата" вывели из помещения для постройки

Сейчас в корпусе ледокола ставят оборудование.

Корпус российского ледокола "Евпатий Коловрат" вывели из эллинга (помещения для постройки) на петербургском предприятии "Алмаз". Об этом 22 ноября рассказали в пресс-службе Министерства обороны России. В настоящее время в корпусе ледокола ставят оборудование.

Напомним, ранее мы рассказывали, что ледокол "Евпатий Коловрат" передадут ВМФ в 2022 году.

Специалисты отметили, что основной целью для ледокола является самостоятельная проводка судов в ледовых условиях. Объект будет заниматься буксировкой в случае необходимости и доставкой грузов до удаленных территорий. Судно сможет развивать скорость до 14 узлов и преодолевать льды в толщину до одного метра. Экипаж составит 28 человек. "Евпатий Коловрат" сможет ломать льды толщиной до метра.

Проект разработан нижегородским конструкторским бюро "Вымпел". Корабль строит судостроительная фирма "Алмаз" в Петербурге.

Фото: пресс-служба Минобороны