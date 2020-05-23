"Это ужасно": Лазарев о современном шоу-бизнесе

Певец указал на несправедливость в путях, как современные артисты становятся популярными.

Певец Сергей Лазарев считает, что в отечественном шоу-бизнесе людям не хватает вкуса и чувства достоинства. Об этом певец сказал в интервью телеканалу НТВ. Артист также отметил, что многие певцы попадают в хит парад не за свои таланты, а благодаря деньгам.

Зачастую в хит-парадах мы видим не тех людей, которые действительно чего-то добились, а тех людей, которые заплатили больше денег, чтобы оказаться в этих чартах. Это ужасно

Сергей Лазарев

За свою карьеру Лазарев дважды представлял РФ на конкурсе "Евровидение". Артист является лауреатом премии "Золотой граммофон" и многократным участником фестиваля "Песня года".

Видое: YouTube / Eurovision Song Contest