"Это не мои проблемы": Путин о именах по делу о вмешательстве в выборы в США

Путин побеседовал с NBC.

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал список из 13 российских граждан, которых в США считают причастными к "вмешательству" Москвы в свои демпроцессы.

Почему вы решили, что российские власти, включая меня, давали кому-либо разрешение это делать? Ничего не изменилось с тех пор, как мы с вами говорили в Санкт-Петербурге (в июне 2017 года). Появились какие-то имена, ну и что? Ометил президент РФ в интервью NBC

По словам Путина, "с таким же успехом это могли бы быть имена американцев, которые сидят здесь и вмешиваются в ваш собственный политический процесс".

Он назвал двусторонние отношения весьма проблемными.

Мир очень велик и разнообразен, есть очень сложные отношения между США и Россией. Часть наших людей имеют собственное мнение об этих отношениях. Вы назвали мне часть физических лиц, некоторые лица, и сказали мне, что они русские. Ну и что? Они могут, будучи русскими, работать на американские компании, — считает глава России. — Может быть, кто-то из них работал на кого-то из кандидатов. Заключил Путин

Также глава РФ добавил, что никагого понятия обо всем этом у него нет и "это не мои проблемы".

Напомним, 16 февраля США опубликовали список, в котором обвиняют 13 россиян во вмешательстве в американские выборы. МИД России Мария Захарова негативно отнеслась к обвинениям россиян.