США обвинили 13 россиян во вмешательстве в американские выборы

В списке - Евгений Пригожин - близкий к Путину человек.

Сегодня на сайте министерства юстиции США был опубликован документ, а в нем представлены 13 фамилий россиян, которые обвиняются во вмешательстве в американские выборы.

Соответствубщий документ подготовили прокуроры, расследующие дело о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

В данном документы числе обвиняемых — бизнесмен Евгений Пригожин, которого считают человеком, близким к президенту России Владимиру Путину.

Также в документе представлены такие фамилии: Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария и Роберт Бовдп, Джейхан Алиев, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченк, Ирина Каверзина, Владимир Веньков.

Все они обвиняются в "заговоре с целью обмануть Соединенные Штаты". Двум фигурантам дела также предъявлено обвинение в банковском мошенничестве. Четверых обвиняют в несанкционированном использовании личных данных других людей.