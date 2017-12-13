Захарова: нет сил читать про обвинения россиян

МИД России негативно отнеслось к обвинениям россиян.

Представитель министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова оперативно отреагировала на обвинительное заключение спецпрокурора США Роберта Мюллера в отношении 13 россиян, которые обвиняются во вмешательстве в президентские выборы США.

Как гласит опубликованный пост в Facebook, к предъявленному тринадцати гражданам РФ обвинению она относится критически.

Мария Захарова на своем аккаунте в Faceebook привела абзац документа из новостной ленты и подписала:

Остальное даже читать нет сил.

Их, оказывается, было 13, по мнению Минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий?.. Абсурд? Да. Но это современная американская политическая реальность. Кстати, а почему 13? Видимо, с остальными цифрами нет плохих ассоциаций, а в данном случае на них вся надежда.

Из слов Марии можно отметит некий "подкол". Ведь американцы представляют число 13, как что-то мрачное и зловещее. Ведь поэтому в отелях нет числа "13" в списке этажей, а также снято большое количество фильмов ужасов на эту тему.

Фото: Facebook / Мария Захарова