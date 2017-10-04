"Это фиаско, братан": Видеоролик с собакой набирает популярность в интернете

"Это фиаско, братан" - эта фраза стала "крылатой" после просмотра видео.

Коротенькое видео с падающей в реку собакой набирает популярность в интернете и количество просмотров.

В видео хозяин со своей собакой породы Сиба-Ину намеревается перейти небольшую речку по бревнам. Молодой мужчина подзывает собаку и уговаривает ее перейти через реку. Заметно, что пес опасается такого "экстрима", но все же слушается хозяина и идет на другой берег. Когда больше половины пути уже пройдено, хозяин, что называется "говорит под руку", чтоб четвероногий друг не упал. "Смотри не упади тут, это будет фиаско", - говорит он. Собака тут же падает в реку. После чего хозяин изрекает: "Это фиаско, братан".

Этот видеоролик разлетелся по всем социальным сетям, а фраза "Это фиаско, братан" стала крылатой.

Сиба-ину — уникальная японская порода собак, известная своим добродушием. Они прославились в 2013 году, когда собака этой породы стала лицом знаменитого мема “Doge meme”.

Эта порода славится своим добродушием и эмоциональностью. Пожалуй, самым знаменитым представителем этой породы является пес по кличке Рюдзи (Ryuji). У него есть свой профиль в Instagram с сотнями тысяч подписчиков.

Видео: YouTube

Фото: Instagram