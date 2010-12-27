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Пермский "ЭР-Телеком" купил петербургскую кабельную сеть на 60 тысяч абонентов
Сегодня, 13:00
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Asyaromanenkova
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Пермский "ЭР-Телеком" купил петербургскую кабельную сеть на 60 тысяч абонентов

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Телекоммуникационный оператор "ЭР-Телеком Холдинг" приобрел петербургскую компанию "Телевизионная кабельная сеть "Нева". У ТКС 60 тысяч абонентов телевидения и 13 тысяч абонентов проводного интернета.

На сайте центра раскрытия корпоративной информации появилась информация о покупке пермским "ЭР-Телеком Холдинг" петербургской компании "Телевизионная кабельная сеть "Нева". До этого актив входил в группу группу "Акадо" Виктора Вексельберга.

ТКС обслуживала около 60 тысяч абонентов телевидения и 13 тысяч абонентов проводного интернета. В 2016 году выручка компании составила 176 миллионов рублей. А убыток – 10 миллионов.

Федеральная антимонопольная служба ранее одобрила несколько сделок между "ЭР-Телеком Холдингом" и "Акадо".

Теги: новости питера , новости спб , эр-телеком , эр-телеком холдинг
Категории: Новости СПб

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