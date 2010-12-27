Епископ Тихон Шевкунов: Народом овладел массовый психоз

В Петербурге выступил с лекцией духовник Путина и рассказал, что в настоящее время с людьми происходит то же, что и накануне революции в 1917 году.

В Петербурге епископ Тихон Шевкунов сообщил во время своей лекции о Февральской революции, что перед самой революцией 1917 года люди находились в состоянии массового психоза.

Как рассказывает Шевкунов, этому явлению подвержены и другие страны, но то, что "происходит у нас, происходит иногда с пугающей периодичностью". Для примера он вспомнил смутное время, когда происходило "противостояние и предательство элит".

А 1991 год? Элементы такого же массового психоза мы видим и здесь. О коллективном психозе говорят и сейчас. Вот профессор украинской военно-медицинской академии, врач-психиатр высшей категории Олег Геннадьевич Сыропятов говорил о начале психической эпидемии на Украине. Епископ Тихон Шевкунов