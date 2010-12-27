Епископ Тихон Шевкунов: Народом овладел массовый психоз

В Петербурге епископ Тихон Шевкунов сообщил во время своей лекции о Февральской революции, что перед самой революцией 1917 года люди находились в состоянии массового психоза.
Как рассказывает Шевкунов, этому явлению подвержены и другие страны, но то, что "происходит у нас, происходит иногда с пугающей периодичностью". Для примера он вспомнил смутное время, когда происходило "противостояние и предательство элит".
А 1991 год? Элементы такого же массового психоза мы видим и здесь. О коллективном психозе говорят и сейчас. Вот профессор украинской военно-медицинской академии, врач-психиатр высшей категории Олег Геннадьевич Сыропятов говорил о начале психической эпидемии на Украине.
Епископ Тихон Шевкунов
Также Шевкунов считает, что зная о возможности психических помрачений необходимо не забывать о психической гигиене.
Наше замечательное интеллигентское креативное общество латентно несет в себе - история это показывает - подобного рода недуги. Это латентное состояние время от времени обостряется и переходит в те формы, которые мы вспоминали на примерах 1917 года. Не учитывать это нельзя. И пути предохранения, оздоровления лежат на тех векторах, которые не могут быть общими для всех.
Фото: "ВК" - "Архимандрит Тихон Шевкунов"