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Епископ Тихон Шевкунов: Народом овладел массовый психоз
Сегодня, 12:05
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Shdaria
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Епископ Тихон Шевкунов: Народом овладел массовый психоз

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В Петербурге выступил с лекцией духовник Путина и рассказал, что в настоящее время с людьми происходит то же, что и накануне революции в 1917 году.

В Петербурге епископ Тихон Шевкунов сообщил во время своей лекции о Февральской революции, что перед самой революцией 1917 года люди находились в состоянии массового психоза. 
 
Как рассказывает Шевкунов, этому явлению подвержены и другие страны, но то, что "происходит у нас, происходит иногда с пугающей периодичностью". Для примера он вспомнил смутное время, когда происходило "противостояние и предательство элит". 
 
А 1991 год? Элементы такого же массового психоза мы видим и здесь. О коллективном психозе говорят и сейчас. Вот профессор украинской военно-медицинской академии, врач-психиатр высшей категории Олег Геннадьевич Сыропятов говорил о начале психической эпидемии на Украине.

Епископ Тихон Шевкунов

Также Шевкунов считает, что зная о возможности психических помрачений необходимо не забывать о психической гигиене.

Наше замечательное интеллигентское креативное общество латентно несет в себе - история это показывает - подобного рода недуги. Это латентное состояние время от времени обостряется и переходит в те формы, которые мы вспоминали на примерах 1917 года. Не учитывать это нельзя. И пути предохранения, оздоровления лежат на тех векторах, которые не могут быть общими для всех. 

 Фото: "ВК" - "Архимандрит Тихон Шевкунов"

 

 

 

 

Теги: духовник путина , массовых психоз , новости спб , тихон шевкунов
Категории: Лента новостей Новости СПб

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