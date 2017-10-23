СМИ сообщили о возможной отставке Полтавченко после президентских выборов

Источник в администрации президента рассказал каналу "Дождь", что после президентских выборов губернатора Петербурга Георгия Полтавченко отправят в отставку.

СМИ узнали, что глава Петербурга Георгий Полтавченко является одним из самый обсуждаемых претендентов на увольнение среди глав регионов. Об этом неназванный источник в администрации президента и близкий к Кремлю собеседник рассказали телеканалу "Дождь".

По данным собеседников канала. Полтавченко отправят в отставку сразу после президентских выборов в марте 2018 года. Источники отмечают, что губернатором Петербурга недовольны из-за плохой политической управляемости городом и хозяйственными проблемами. Больше всего эти проблемы проявились при возведении стадиона на Крестовском острове, а также во время скандала вокруг Исаакиевского собора.

Как сообщает "Дождь", пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов отказался комментировать данную информацию.