СМИ сообщили о возможной отставке Полтавченко после президентских выборов

СМИ узнали, что глава Петербурга Георгий Полтавченко является одним из самый обсуждаемых претендентов на увольнение среди глав регионов. Об этом неназванный источник в администрации президента и близкий к Кремлю собеседник рассказали телеканалу "Дождь".
По данным собеседников канала. Полтавченко отправят в отставку сразу после президентских выборов в марте 2018 года. Источники отмечают, что губернатором Петербурга недовольны из-за плохой политической управляемости городом и хозяйственными проблемами. Больше всего эти проблемы проявились при возведении стадиона на Крестовском острове, а также во время скандала вокруг Исаакиевского собора.
Как сообщает "Дождь", пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов отказался комментировать данную информацию.