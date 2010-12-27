Кофейню заставили снять вывески и кондиционеры с фасада "Дома с башенкой" на Пяти углах

Приставы Северной столицы заставили владельцев кофейни на первом этаже "Дома с башенкой" на Пяти углах демонтировать вывески и кондиционеры по решению Арбитражного суда.

Дом купца Иоффа на углу Рубинштейна и Загородного очистили от вывесок и наружных систем кондиционеров. Судебные приставы выполнили решение Арбитражного суда о демонтаже конструкций с "Дома с башенкой".

Дом 40/11 на Рубинштейна включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Однако собственники заведения нарушили заключенное с Комитетом по государственному контролю договор. Но власти через суд добились демонтажа вывесок "Кофе-хауза" и наружных блоков кондиционеров как со стороны Рубинштейна, так и со стороны Загородного проспекта.

Судебные приставы уведомили руководство кафе о решении арбитража. Вывески проигравшая сторона демонтировала добровольно. Но предприниматели попроси отсрочку для демонтажа кондиционеров. Так как поспешные работы могли навредить фасаду исторического здания. Пристав пришел с проверкой в назначенный срок и убедился в исполнении решения суда.

Фото: Instagram / heartful.mo