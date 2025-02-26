"Дни Чувашии" в Петербурге завершились праздником в Капелле

Чувашская культура покорила Петербург.

В Академической капелле Петербурга ярким финалом завершились "Дни Чувашии в Петербурге". Гостей праздника встречали вокальные коллективы, проводили мастер-классы народных танцев, а зрители с восторгом наблюдали за национальной борьбой керешу.

Губернатор Александр Беглов и глава Чувашской Республики Олег Николаев осмотрели выставку "Вышитая карта России" и стали зрителями концерта мастеров искусств. Беглов особо отметил вклад чувашей в историю города и подчеркнул, что Петербург и Чувашия вместе строят современную Россию.

Олег Николаев, в свою очередь, высоко оценил компетенции Петербурга и выразил желание перенять опыт города: "Мы хотели бы перенять этот опыт. Чувашия также готовa поделиться своими наработками". Губернаторы также обсудили многолетнее сотрудничество в экономике, торговле, здравоохранении, образовании, туризме и культуре.

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