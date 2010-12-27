Представители "Дикси" на Дунайском вызваны в прокуратуру для дачи объяснений из-за оскорблений клиента

Надзорное ведомство проверяет обращение покупателя, которого унизил персонал и руководство магазина.

Прокуратура Московского района проверила магазин "Диски", который обвинили в оскорблениях клиента. По версии обратившегося петербуржца, некорректное поведение сотрудников заведения произошло 20 июня в здании на Дунайском проспекте.

Следствие установило, что причиной конфликта стал кассир. Тот обругал покупателя за то, что мужчина не смог предоставить ему мелкие купюры. Возмущенный клиент сделал запись в книге "Жалоб и предложений". Однако, в ответ ему "прилетело" в собственный адрес еще больше негатива. На этот раз обидчиками оказалось руководство точки. Оно направило повторные унижения на электронный адрес отправителя. Оскорбленный петербуржец обратился за помощью в правоохранительные органы.

В отношении юридического лица возбуждено административное дело. В прокуратуру вызван продавец-кассир из-за которого и началось разбирательство. Также в ведомство придут представители компании "Ресурс Менеджмент Регион".

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