"Datsun" врезался в торопливого таксиста на проспекте Луначарского

Начать движение во время желтого сигнала светофора было неверным решением.

В субботу, 25 января, очевидцы заметили результат столкновения машины "Uber" и автомобиля марки "Datsun". Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Таксист торопился преодолеть перекресток между Луначарским и Гражданским проспектом. Для этого он тронулся сразу как только заметил желтый цвет светофора, и, в результате, "получил в бочину" от водителя, который поворачивал налево.

В комментариях спорят о виновнике происшествия и призывают обратить внимание на европейскую систему работы светофоров.

Ранее мы писали, что маршрутка столкнулась с двумя автомобилями на перекрестке в Петербурге.

Фото: vk.com/spb_today